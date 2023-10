San Marino. Sabato c’è il Pennarossa, Ceci: “Partiti bene, stiamo trovando il nostro equilibrio” 

Il Tre Penne è pronto a tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali e lo farà sabato alle 18.15 sul campo di Acquaviva contro il Pennarossa.

Uno stop che ha dato il tempo necessario alla formazione biancazzurra di rifiatare e recuperare le energie. È dello stesso pensiero l’allenatore Stefano Ceci, che afferma: “Siamo arrivati a questo periodo di stop in una buona condizione e raccogliendo risultati importanti, anche nel punteggio. La condizione migliore deve ancora arrivare, ma sono convinto che nel giro di una decina di giorni rientreremo tutti in forma. Questi giorni senza giocare ci hanno permesso di recuperare alcune pedine molto importanti come Rosini e Nigretti, Poggi ne avrà ancora per un po’”.

Dopo cinque giornate la formazione di Città occupa il terzo posto della classifica con quattro vittorie, un pareggio e il miglior attacco fino ad ora con 19 gol fatti. “Sabato affrontiamo una squadra che non ha avuto un ottimo avvio di campionato e in estate si è rinnovata, con una rosa molto giovane. Questo non significa che sarà una partita semplice, dovremo essere bravi noi a renderla tale portando in campo il nostro gioco e la personalità viste nelle scorse giornate” ha analizzato Ceci.

Risultati che hanno portato anche ulteriore serenità nell’ambiente biancazzurro. “Abbiamo iniziato un percorso da questa estate, pur sapendo di avere alcune difformità di condizione tra alcuni membri della squadra. Nella prima giornata abbiamo ottenuto un pareggio, che però non deve essere visto come un risultato negativo, perché in quel momento per noi è stato un punto guadagnato. Con il migliorare della condizione e della giusta amalgama sono arrivati buoni risultati e questo ci porta a pensare che abbiamo le carte in regola per disputare un campionato di vertice. Quello che è importante in questo momento è avere un certo equilibrio, cosa che i ragazzi hanno sempre avuto fin dall’inizio, stiamo vivendo in una bella atmosfera e questo può aiutarci a ottenere risultati importanti” ha confermato il tecnico dei biancazzurri, che sabato festeggerà le 300 panchine con il Tre Penne.

