San Marino. Satira politica. “HO VISTO LEI CHE BACIA LUI CHE BACIA LEI CHE BACIA ME” … della vostra POLLY da Chiesanuova

Ciao amiche. ma soprattutto amici!

Sono la Vostra Polly da Chiesanuova che vi ama e vi pensa sempre e che per questo ogni giorno si ammazza di squat e plank per essere sempre più sexy ed avvenente.

Se il Segretario Pedini o Amati, non so mai come devo chiamarlo, organizzasse mai il premio MILF SAN MARINO CONTEST sono sicura che con o senza il voto da casa vincerei a mani basse anche perché con tutti i segreti che so dei politici sammarinesi grazie alla mia amica, hair stylist, sorella e confidente MARISSA potrei far cadere il governo ed il governo futuro.

MARISSA mi ha raccontato che nel suo salone di bellezza l’altro giorno non si parlava d’altro che del casino della lista NPR. Ha provato a spiegarmi ma non c’ho capito una mazza: “POLLY hai presente quelle coppie che frequentano quei club privé, più o meno è così”.

Imbarazzata e incuriosita le ho chiesto di raccontarmi. “NPR è come un club. C’è la coppia Alleanza Riformista e quella del PSD – MD. La prima non vuole il PSD – MD e fa da voyeur aggirandosi nel club avendo nominato un capogruppo che Le ha dato l’effimero gusto di sentirsi importante isolandosi politicamente da tutto, da tutti e dalla realtà. La seconda vuole stare contemporaneamente con la DC, LIBERA, fare l’aggregazione socialista senza però ELEGO, forse con Il Partito Socialista e farla pagare ad Alleanza Riformista aggirandosi nel club con tante voglie. L’unica certezza è che le due coppie arriveranno alla chiusura del club sole e si incontreranno nel parcheggio con le pive nel sacco guardandosi sconsolate ammettendo che il mancato raggiungimento dello sbarramento del 5% è ogni giorno il vero tormento. E proprio nel momento in cui questa comune consapevolezza dovesse prevalere ecco che il tormentone estivo di ANNALISA prenderà il sopravvento così come gli storici veti socialisti. Il PSD dirà: si può fare tutto però senza la DENNY, MANCIO e con i BERTI si potrebbe ragionare se facessero una loro lista. Allora AR replicherà: noi non vogliamo ROSSI perché c’è dietro FIORE, GHERARDO sì perché è più DC che Socialista mentre su PEDO vedremo. Allora ELEGO e il PS nascosti in una macchinina nel parcheggio rilanceranno: ci vuole una e giovane aggregazione senza la DENNY, MANCIO, PEDO. ROS va sempre bene. Apriamo a LIBERA per fare solo un po’ di casino giusto far arrabbiare la DC e andare al voto giusto per vedere l’effetto che fa. Il solito casino che da anni accompagna la seconda area elettorale più importante del Paese.”

Io non ci ho capito una emerita mazza, Voi sì? In fin dei conti a me frega poi poco perché l’idea di andare in un club del genere mi ha assai intrigata, qualcuno di Voi mi accompagnerà? Fatevi avanti.

La Vostra amata POLLY