San Marino. Sds Celli in Commissione Finanze: ”Il Governo non intende interferire sulla trattativa di vendita di Banca Cis)

In apertura dei lavori, (della Commissione Finanze) i commissari di minoranza chiedono al segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli, di dare chiarimenti sulle notizie recenti relative all’acquisizione di banca Cis da parte di un gruppo di imprenditori dell’Arabia Saudita. In particolare, vogliono sapere se Banca Centrale era da tempo a conoscenza della trattativa e se ha svolto le opportune verifiche per dare il suo ok, anche alla luce del veto posto a operazioni analoghe, riguardanti altri istituti. A riguardo, Celli risponde che tutto avverrà nei termini di legge: “Nel momento in cui la trattativa arriverà al closing- assicura- si aprirà tutto il percorso di verifica delle autorizzazioni di competenza di Banca centrale, come previsto dalla Lisf” Sulla trattativa di Banca Cis, chiarisce Celli, “il governo non intende interferire” poiché è “di stretta competenza di Banca centrale”. L’orientamento della segreteria di Stato è comunque favorevole per il momento: “Previa verifica delle autorità competenti- prosegue- la possibilità che a San Marino arrivino nuove risorse e nuovi progetti imprenditoriali, denota una inversione di tendenza e un’interesse da parte di investitori internazionali che devono farci guardare al futuro con maggiore fiducia”. SMNA