San Marino. Sds Simone Celli ringrazia Nicolino Romito

Un ringraziamento personale e a nome del governo al presidente dimissionario del Cda di Cassa di Risparmio, Nicola Romito, e’ inviato dal segretario di Stato per le Finanze Simone Celli, all’indomani del lungo dibattito avuto in Consiglio grande e generale dedicato interamente alle ultime iniziative messe in campo dal Congresso di Stato per l’istituto, a partire dalla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. “A conclusione del dibattito consiliare sulla situazione di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino– scrive infatti in una nota il segretario di Stato- a titolo personale e a nome del Governo, desidero ringraziare pubblicamente il dott. Nicola Romito per la sensibilita’ dimostrata in questa delicata fase istituzionale”. E ancora: “Nel ribadire che le dimissioni del dott. Romito sono atto evidentemente non dovuto- sottolinea- in quanto le proposte di modifica dello statuto avanzate dal Governo non sono ancora entrate in vigore, rilevo che le stesse ne confermano l’elevato spessore morale e professionale, dimostrando ancora – ove ve ne fosse bisogno – la fondatezza delle motivazioni che avevano portato l’Assemblea dei Soci della Cassa di Risparmio di San Marino a nominarlo presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa”. Infine, il segretario di Stato coglie l’occasione “per augurare buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione- conclude la nota- affinche’ possa intraprendere da subito il percorso di risanamento, riorganizzazione e rilancio di Cassa di Risparmio, riportandola al piu’ presto a generare reddito e ad essere pilastro fondamentale del progetto di sviluppo del settore bancario che nelle prossime settimane verra’ ufficialmente presentato dal Governo”.