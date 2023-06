San Marino. SdS Territorio. Patto di collaborazione tra UGRAA e APAS per l’accudimento degli animali del Parco di Montecchio

A seguito degli obiettivi condivisi col Segretario di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura, On.le Stefano Canti, nella giornata di giovedì 11 maggio è stato stipulato, ai sensi del Regolamento 2 agosto 2021 n.11, un Patto di collaborazione fra UGRAA e APAS a firma della Dirigente Arch. Lucia Mazza e della Presidente dell’APAS Emanuela Stolfi, per la custodia congiunta degli animali del Parco di Montecchio.

Grazie a tale Patto di collaborazione i daini e i piccoli animali da cortile saranno accuditi dalla volontaria dell’APAS Olivia Marani, che garantirà in alcuni giorni della settimana un supporto importante e fondamentale per le Guardie Ecologiche del Servizio di Vigilanza dell’UGRAA.

Oltre agli specifici obiettivi, volti a garantire agli animali del Parco una custodia giornaliera puntuale e attenta al loro benessere, la collaborazione prevede anche la realizzazione di eventuali attività culturali e didattiche per far conoscere ai visitatori le peculiarità degli animali ospiti del parco. Tra gli obiettivi generali vi sono indubbiamente il rispetto dell’ambiente e degli animali, la salvaguardia della natura in senso lato, la valorizzazione dei beni comuni, dell’attività ricreativa e del tempo libero, la condivisione dei valori e l’operare con spirito di sussidiarietà e solidarietà.

San Marino 5 giugno 2023 (1722 dFR)