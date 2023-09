San Marino. Seconda Edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria organizzato dall’ASGG – San Marino

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), dopo il successo della prima edizione nel 2022 che è stata l’occasione per celebrare i dieci anni del prestigioso Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e Ferrara, presenta la seconda edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria in programma nella Repubblica di San Marino nelle giornate del 28, 29 e 30 settembre 2023. L’evento, in programma presso il Palazzo dei Congressi del Kursaal, è patrocinato da numerose Segreterie di Stato della Repubblica di San Marino nonché da importanti Società Scientifiche Italiane ed Internazionali e avrà come Co-Presidenti, il Professor Domenico Cuccinotta, Presidente del Comitato Scientifico dell’ASGG e il Professor Diego De Leo, Presidente dell’AIP (Associazione Italiana di Psicogeriatrica). Ai tre giorni dei lavori, che comprendono anche due Workshop su argomenti di Nutrizione, Integratori e Gerontotecnologia, parteciperanno ben 38 relatori provenienti dalle più prestigiose Università e con la presenza dei presidenti delle più importanti Società Scientifiche nel settore della Geriatria a livello nazionale Italiano ed Internazionale in particolare: il Professor Andrea Ungar, Presidente di SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria), il Professor Alberto Pilotto, Presidente SIGOT (Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio), il Professor Fabio Maria Donelli, Presidente dell’AITOG (Associazione Italiana di Traumatologia Ortopedica Geriatrica) e il Professor Giovanni Zuliani, Direttore del Master in Medicina Geriatria. In ambito internazionale interverranno Miguel Acanfora, Segretario Generale della IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics) e Jose Augusto Garcia Navarro, Presidente SEGG (Associazione Spagnola di Geriatria e Gerontologia). “La tutela della salute, della dignità e dei diritti delle persone più fragili, tra le quali in particolare gli anziani, deve rappresentare un obiettivo prioritario di tutta la società moderna -sottolinea il Presidente dell’Associazione ASGG, il Dottor Carlo Renzini-. Anche in considerazione soprattutto dell’invecchiamento della popolazione avvenuta fortemente nel corso degli ultimi 50 anni nei Paesi sviluppati ed in via di sviluppò in seguito ad un allungamento della vita media. Tutto questo sta determinando problematiche in termini sociali, economici e soprattutto sanitari. È importante affrontare questi temi che rappresentano sfide che vanno approfondite, unendo professionalità e competenze multidisciplinari. Il Convegno diventa dunque un momento di approfondimento, analisi, discussione ed è rivolto a tutti coloro che operano nella salute e nel sociale dell’anziano”. Il Convegno Internazionale sarà accreditato presso l’Autority della Repubblica di San Marino e darà diritto ai crediti ECM per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Odontoriatri, Psicoloco (Psicologia, Psicoterapia), Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, farmacista (ospedaliero e territoriale), Dietista, Nutrizionista ed Amministratori sanitari.

Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG)