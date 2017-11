San Marino. Serie C/ Banca di San Marino, derby col Cattolica. Per la Titan Services, altra tasferta a Modena

Serie C femminile. Derby fra squadre a punteggio pieno quello di sabato 4 novembre al Pala Casadei di Serravalle. La Banca di San Marino affronta il fortissimo Cattolica, squadra fra le favorite per la vittoria finale del campionato. “Il Cattolica è un’ottima squadra, molto migliorata rispetto all’anno scorso e con grande entusiasmo. – Spiega Luca Nanni, coach delle sammarinesi. – In attacco Ugolini, Godenzoni e Gabellini sono tre esterni importanti. Molto brava anche la loro palleggiatrice. Si meritano la classifica che hanno. Basti dire che hanno vinto tre a zero col Rubicone che, per me, è più forte dell’anno scorso. Sarà un match importante. Le mie giocatrici sono cariche e hanno voglia di fare bene ma non ci nascondiamo che la partita è difficilissima e il risultato è aperto”.

CLASSIFICA. Banca di San Marino 9, Gut Chemical Bellaria 9, Cattolica 9, Olimpia Master Ravenna 6, Lugo 6, Rubicone Savignano 5, Faenza 3, Cervia 2, Flamigni San Martino in Strada 2, Pgs Bellaria Bologna 2, Pontevecchio Bologna 1, Ozzano 0, Bologna Rossa 0.

PROSSIMO TURNO (4^ giornata). Sabato 4 novembre, ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Cattolica.

Serie C maschile. Dopo la bella vittoria in trasferta contro l’Invicta, un’altra “gita” in quel di Modena attende la Titan Services. Capitan Lazzarini e compagni sono attesi dall’Anderlini, fanalino di coda in quest’inizio di campionato. “I modenesi sono una squadra di giovanissimi con notevoli margini di crescita. – Afferma Stefano Mascetti, allenatore dei titani. – Nel prosieguo del campionato miglioreranno sotto tutti gli aspetti mentre adesso sono comunque un team molto “fisico”. Peccano nella continuità di gioco ma hanno picchi tecnici molto alti. Noi dobbiamo disputare la partita pensando di risolverla non a livello fisico ma tecnico e di esperienza. Anche noi abbiamo giocatori che ancora devono trovare la quadra dal punto di vista della continuità, per questo chiederò ai ragazzi grande concentrazione. Questa è una partita ideale per capire di che pasta siamo fatti”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 9, Cesena 8, Rubicone San Mauro Pascoli 8, Titan Services San Marino 7, Spem Faenza 6, Modena Volley 6, Atlas Ravenna 5, Romagna Banca Bellaria 3, Atletico Bologna 3, Invicta Modena 3, Pagnoni Rimini 2, Foris Conselice 2, Zinella Bologna 1, Anderlini Modena 0.

PROSSIMO TURNO: (4^ giornata). Sabato 4 novembre ore 20.30 a Modena: Anderlini Modena – Titan Services.

Nella foto, Cataldo De Michele, uno dei nuovi giocatori della Titan Services 2017/18.