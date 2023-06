San Marino. Serie D femm. play-out/ La Titan Services vince gara 1 con Portomaggiore Mercoledì 7 gara 2 a Ferrara. Eventuale bella sabato 10 a Serravalle

Serie D femm./play-out. Titan Services San Marino – Portomaggiore 3 a 1 (21/25 25/16 28/26 25/22). La Titan Services gioca una buona partita contro un avversario “scorbutico” e impegnativo e va sull’1 a 0 nella sfida con il Portomaggiore, decisiva per la permanenza in serie D. “Abbiamo disputato un buon match contro una squadra che sbaglia poco in attacco e difende tanto, con una brava palleggiatrice e un paio di attaccanti molto fisiche. Un tipo di avversario che quest’anno ci ha dato sempre fastidio – commenta a fine match Wilson Renzi, coach delle sammarinesi. – Siamo partite contratte, come spesso ci succede, e abbiamo perso il primo set ma poi abbiamo vinto facile il secondo. La chiave psicologica della partita è stata vincere il terzo ai vantaggi. Nel quarto eravamo avanti 16/8 ma a quel punto abbiamo preso un parziale di 10 a 1 riaprendo set e match. Però le ragazze sono state brave a tornare in partita lavorando nel giusto modo. Abbiamo chiuso con due attacchi di Federica Tura che ha giocato un match di buon livello in attacco. Positiva anche la prova della rientrante Anita Magalotti. Mercoledì alle 21 giocheremo il ritorno a Ferrara. Se faremo attenzione a determinate cose possiamo farcela”. L’eventuale bella si giocherebbe ancora al Pala Casadei di Serravalle sabato 10 giugno alle 18.30.

Tabellino Titan Services. Ricciotti 17, Menicucci 3, Tura 16, Magalotti 22, Esposito 1, Pasolini (L1), Bernardi 2, Ghinelli 5, Muccioli 1, Filippi 5, Rossi, Casadei 1. N.E.: Vaselli (L2), Lazzari. All. Wilson Renzi.

Nella foto: Anita Magalotti, 22 punti al rientro.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino