San Marino. Settebello Tre Penne: Murata al tappeto

Ruggisce il Tre Penne di Gabriele Cellarosi, che travolge il Murata nello scontro diretto di Fiorentino e vola a +6 sul quarto posto. Mettono tutto a posto nel primo tempo i biancoazzurri, che al cambio di campo conducono 4-0 con reti di uno scatenato Nicola Chiaruzzi (tripletta alla fine), Pasqualini e Dominici. Bravi anche a non rilassarsi, quelli di Città, che in avvio di ripresa chiudono definitivamente i conti col solito Chiaruzzi e l’immancabile centro di Fabio Belloni. La doppietta di Andrea Paoletti indora la pillola in casa Murata, sconfitto 7-2 da un Tre Penne che trova nel finale anche l’acuto di Andrea Gabrieli e non può sottrarsi – non più – dalle previsioni che lo vogliono tra i seri candidati alla vittoria finale.

Come loro, anche La Fiorita di Roberto Levani che ha letteralmente strapazzato il Faetano: un primo tempo a tutta ha portato la compagine di Montegiardino sul 9-0, archiviando la pratica con mezz’ora d’anticipo. Nella ripresa i due gol del Faetano – firmati Bacciocchi e Moroni – oltre a quelli di Leone e Mattioli, che fatturano otto gol in due. A referto anche Gennari, Stolfi, Renzi e Barducci. Vittoria per 12-2 che permette a La Fiorita di mantenere il passo del Tre Penne capolista, distante un solo punto in classifica.

Queste due formazioni sono anche le uniche ad aver disputato cinque incontri nel Gruppo B, decisamente più corto e compatto rispetto all’altro raggruppamento. Il Tre Fiori approfitta contestualmente dei risultati maturati sugli altri campi e del turno di riposo della Cosmos per portarsi ad una sola lunghezza di distanza dal terzo posto – oggi occupato dal Murata. Tutto semplice per gli uomini di Massimiliano Spada, che calano la manita nel derby col Fiorentino, nel quale il grande protagonista è Davide Zafferani, autore di una tripletta. Agli estremi l’autorete di Ranocchini e la rete del definitivo 5-0 ad opera di Manuel Rossini.

Avvicendamento al comando nel Gruppo A, dove lo scontro al vertice tra Pennarossa e Juvenes/Dogana ha premiato i ragazzi di Matteo Selva. Con un gol per tempo, la compagine di Chiesanuova ha interrotto il filotto di sole vittorie della Juvenes/Dogana, scavalcata in vetta: un’autorete al 14’ ed il gol di Alberto Macina a dieci minuti dalla fine hanno permesso al Pennarossa di arrampicarsi in cima alla classifica, guidata con una lunghezza di vantaggio nei confronti dell’avversaria di giornata.

Occasione puntualmente sfruttata dal Domagnano, che aggancia proprio la Juvenes/Dogana al secondo posto: doppietta di Pelliccioni, con Mazza e Burgagni nel mezzo. Alberto Zanchi firma il gol della bandiera per la Folgore, che per il prossimo incontro non potrà contare su Marco Semprini – espulso a metà ripresa.

Nella serata di ieri è arrivata anche la prima vittoria stagionale della Virtus, che al quarto d’ora ha sbloccato il risultato del match con la Libertas grazie a Stefano Semprini. Incontro già indirizzato sui binari giusti – per i neroverdi – al 28’, quando anche Jacopo Giardi ha trovato spazio sul tabellino dei marcatori. Ad opera di Tamagnini – nella ripresa – il punto del 3-0 che ha chiuso i conti.

RISULTATI | 5. GIORNATA

FOLGORE 1-4 DOMAGNANO

VIRTUS 3-0 LIBERTAS

MURATA 2-7 TRE PENNE

FIORENTINO 0-5 TRE FIORI

PENNAROSSA 2-0 JUVENES/DOGANA

FAETANO 2-12 LA FIORITA

La Cosmos ha osservato il turno di riposo

GRUPPO A GRUPPO B

10 PENNAROSSA 4 12 TRE PENNE 5

9 JUVENES/DOGANA 4 11 LA FIORITA 5

9 DOMAGNANO 4 7 MURATA 4

4 VIRTUS 4 6 COSMOS 4

3 FOLGORE 4 6 TRE FIORI 4

0 LIBERTAS 4 1 FIORENTINO 4

0 FAETANO 4