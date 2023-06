San Marino. Si chiude con successo l’edizione 2023 della Festa del Castello di Domagnano

DOMAGNANO, 26 GIUGNO 2023 – Si è conclusa con grande successo la tradizionale FESTA DEL CASTELLO DI DOMAGNANO, che ha animato la piazza di Domagnano durante lo scorso weekend. Nelle quattro giornate di Festa ha trovato spazio intrattenimento per tutte le età: dai giochi artigianali, al DJ set di “Doma in Piazza”, dalla serata anni 80 “Domagnan80” al folklore romagnolo della domenica, senza dimenticare la beneficenza con “Aggiungi un Posto a Tavola”, il salotto letterario, le mostre e la ruota della fortuna, che hanno arricchito l’esperienza dei partecipanti e reso la Festa ancora più interessante.

Il Comitato Festa desidera ringraziare in primis tutti coloro che ci hanno scelto per trascorrere dei momenti di convivialità con noi; i musicisti che ci hanno intrattenuto in queste giornate: l’orchestra di Elena Cammarone, la band Sonora 80-90, i DJ Gilberto Gattei, Cristian Agostini, Martin Minotti, B2Bolla, Ryan B e G Boy + Stiwie, le Citrosodine; gli scrittori Giovanni Giardi, Daniela Malpeli, Peppino Ugolini e Alessandro Ceccarini; la preziosa collaborazione con DE/LAB, Timeoff, Zoomma, Amici di Padre Marcellino, Associazione Celiaci Sammarinesi e Arcade Bros.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che, con il loro impegno e dedizione, hanno reso possibile lo svolgimento della Festa. Senza il loro prezioso contributo e lo spirito di servizio nei confronti della Festa e del Castello, tutto questo non sarebbe stato possibile.

La Festa è stata anche occasione per ricordare due domagnanesi che ci hanno lasciato recentemente, attraverso la mostra di pittura di Antonio Faetanini e la proiezione del filmato “Domagnano e la sua Storia” di Gianni Selva.

Ricordiamo che il ricavato della Festa verrà devoluto in beneficenza ai progetti dell’associazione Amici di Padre Marcellino e agli alluvionati dell’Emilia-Romagna.

Il Comitato Festa è già al lavoro per raccogliere idee per l’edizione del prossimo anno. Nel frattempo, per rimanere aggiornati, vi invitiamo a seguire @festadidomagnano su Facebook e Instagram. Non vediamo l’ora di accogliervi nuovamente nel nostro Castello per la prossima edizione della Festa.

La Festa è stata organizzata dal Comitato Festa in collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano, il Circolo Don Elviro e la Parrocchia San Michele Arcangelo di Domagnano.

Comitato Festa del Castello di Domagnano