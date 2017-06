San Marino. Sicurezza: posizionate telecamere

Installate telecamere a Domagnano sui pali della luce. Una delibera di maggio della Segreteria Interni ne autorizza altre tre per la verifica degli accessi nel centro storico: in via Della Fratta, via Donna Felicissima e in via Paolo III in Piazza Sant’Agata.

Costo 25mila euro in favore dell’AASS che si occupa dell’aspetto tecnico.