SAN MARINO. SPECIAL EVENT DEL TECHNO SCIENCE PARK

Come si muoverà il mercato? Quali saranno i gusti dei consumatori, dopo questo particolare momento storico? Come immaginiamo il nostro futuro tecnologico, politico, economico e sociale? Queste le domande a cui Dott. Domenico Fucigna, consulente Rai e membro del Comitato Scientifico Parma Taste of Future, ha dato risposta durante il quinto Special Event organizzato dal Techno Science Park presso il nuovo Auditorium. Si tratta di un viaggio dentro la complessità del mercato per riconoscerne e capirne le tendenze, i nuovi scenari e i futuri possibili nella comunicazione, nella moda e nel design.

Uno Special Event nuovo e particolare che offre uno strumento pratico ed indispensabile per orientare l’innovazione di prodotto attraverso un metodo di ricerca e di presentazione originale che anticipa i colori, i materiali, il design delle prossime produzioni ma anche le motivazioni d’acquisto , i nuovi segmenti e le nuove nicchie. Perché porre l’attenzione sulle nuove tendenze vuole dire capire e interpretare i lavori del futuro, i lavori che si imporranno prepotentemente nei prossimi anni e che ora non potremmo neanche immaginare. L’intendo del Parco e delle attività che vengono intraprese è quello di comprendere i fenomeni emergenti per poter dare alle proprie aziende gli strumenti per avere nuove opportunità di mercato. Si rinnova l’appuntamento, quindi, per il prossimo Special Event “Finanziamenti per la ricerca industriale a San Marino “ relatore Avv. Silvia Rossi dell’ufficio Marchi e Brevetti di San Marino il 6 luglio ore 13.00 presso Auditorium TSP.