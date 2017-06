San Marino. SPETTACOLO DEL GRAND FESTIVAL 2017

Venerdì 30 giugno alle ore 17,00 in Piazza Sant’Agata a San Marino

dal Grand Festival 2017 “il concerto dei migliori”.

Circa 500 tra giovani e accompagnatori provenienti da 7 paesi (Italia, Russia, Bielorussia, Israele, Lituania, Ucraina, Moldova) daranno vita ad una esibizione di coreografia e folklore dei loro paesi.

Uno spettacolo che ha affascinato il pubblico nella sua sede di Pesaro.

Obiettivo del Grand Festival è fare incontrare giovani di diversi paesi per scambi artistico- culturali e di far visitare nuove mete, e per questo è stata prevista questa tappa Sanmarinese.