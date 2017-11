San Marino. Sull’antennona a Montegiardino. Un lettore alla giunta: ”Nessuno vuole sfiduciarvi! Aprite un tavolo di confronto con la cittadinanza e fermate le bocce”

Riceviamo e pubblichiamo

Caro Direttore, nella serata di Martedì 8 novembre p.v. la Giunta di Castello di Montegiardino ha convocato una serata pubblica per discutere dell’ANTENNONA alta 40 METRI che sorgera’ nel giardino della sede universitaria. L’impostazione della serata è chiara: dopo che la Giunta si accorta di aver fatto una grandissima MARONATA avendo dato a “cuor leggero” (Un Anno fa!) un parere favorevole sull’installazione dell’ANTENNONA cerca adesso di pararsi il fondoschiena chiamando a raccolta il Governo e i tecnici per convincere la cittadinanza che la scelta presa sia comunque giusta. Ma la Giunta, così facendo, commetterebbe un ulteriore grave errore. Capisco che la Rinaldi & co. temono tantissimo di essere travolti dal loro stesso agire scelta ma a Montegiardino questa scelta non va proprio giù.

PRIMO perché la Giunta non ha neanche avuto la sensibilità di organizzare una serata pubblica per discutere di questa cosa…e di tempo e occasioni ne ha avute!.

SECONDO perché la cittadinanza non ha così mai avuto modo conoscere l’orientamento della Giunta e di esprimersi.

TERZO perché chi ha chiesto, in questi mesi, informazioni sull’ANTENNONA ha ricevuto risposte poco chiare.

QUARTO perché solo con l’imminente avvio dei lavori si è saputa la realtà.

QUATTRO MOTIVI che pesano e molto sugli amministratori del nostro Castello. Amo tanto il mio Castello e, per questo, mi permetto di dare alcuni consigli al Capitano Rinaldi ed si suoi consiglieri. Se mercoledì il Vostro obiettivo è quello di tirare dritto cambiate strategia.

Non vivete questo momento come una prova di forza: Nessuno vuole sfiduciarvi!. Aprite un tavolo di confronto con la cittadinanza e fermate le bocce. Ci sono anche segnali da parte di membri del Consiglio Grande che vanno in questa direzione. Considerate, inoltre, l’ipotesi di sentire altre voci dal punto di vista tecnico: c’è in gioco il diritto alla salute!. Insomma cogliete l’occasione di fare quello che una Giunta deve fare!. Sono convinto che avrete al vostro fianco tutta la cittadinanza di Montegiardino. Non sprecate questa occasione, altrimenti i cittadini del Castello dovranno organizzarsi autonomamente e far valere le loro ragioni.

Un lettore

PS: Ma la Giunta è a conoscenza del fatto che installazioni di questo tipo – già nella vicina Italia -non vengono autorizzate nelle vicinanze dei centri abitati?