Juvenes in serie C2, con una grande prestazione di squadra a Senigallia, fa suoi i play off e contro il TT Mogliano si impone per 5/3 nonostante il fortissimo Alessandro Silveri che vince i suoi tre incontri, i pongisti sammarinesi non hanno lasciato punti ai suoi compagni di squadra, bravissimi Andrea Morri, Chiara Morri ed Emanuele Vannucci.