San Marino. Thomas Biagi torna in GT dopo 5 anni di assenza (a Monza nel tempio della velocità) e VINCE!

Il plurititolato pilota Sammarinese (nato a Bologna ma vive a Serravalle da dieci anni) smette per un attimo i panni di presidente del Comitato Correntisti Sammarinesi e si trova, dopo tanto tempo, anzichè dietro una scrivania dietro un volante, ovvero il suo habitat naturale.

E’ lui stesso a raccontarlo in esclusiva ai microfoni di Giornale.SM: “Mercoledì sera, a pochi minuti dalla consueta diretta Youtube del mio programma Bar Motorsport ricevo una chiamata da Michele Paccagnella, team principal del Team Easyrace Ferrari. Mi dice – prenota l’albergo, domani corri a Monza – io rispondo guarda che non sono pronto, è sei anni che non corro. Lui controbatte: importante che non arrivi ultimo. Così faccio la valigia e decido di partire. Sono stato sin da subito costantemente nelle prime tre posizioni. Mai avrei potuto pensare di tornare e vincere subito in mezzo a 61 piloti molto più allenati e giovani di me. E’ un sogno che si avvera, l’ennesimo tassello di una lunga carriera. Acquisisce ancor più valore questo risultato perché mi sento fiero di aver regalato la prima vittoria al mio coequipier Leonardo Del Col di appena 16 anni. Un ringraziamento speciale va al Team Easyrace per aver creduto in me nonostante fossi reduce da un lunghissimo e forzato stop in carriera”.

Per la cronaca Thomas Biagi partiva dalla diciassettesima posizione (conquistata in prova dal suo compagno Del Col) e dunque è stato autore di una splendida rimonta che lo ha visto conquistare la prima posizione soltanto negli ultimi metri di corsa portando così, con fierezza, la bandiera del Titano sul gradino più alto del podio.

Comunicato stampa