SAN MARINO. TITANO MOTORSPORT: NEMO E CAVALLI 2° DI CLASSE AL 18° RALLY CAMPAGNOLO

Nuova avventura per la Titano Motorsport al Campionato Italiano Rally Asfalto Storico quella del 18° Rally Campagnolo andata in scena il 2 e 3 giugno. Gara lunga e tosta ma i nostri equipaggi hanno saputo affrontare al meglio ogni momento.

La coppia Mazza Nemo e Cavalli Marco son partiti con grandi prospettive, dopo il grande risultato del Rally Valsugana volevano mettersi in gioco con oltre 120 equipaggi molti di questi locali ed agguerritissimi. Il via della gara da Isola Vicentina vede subito un’interruzione della prima prova a speciale ma subito con la successiva ps partono con un ottimo passo andando a scalare posizioni fino alla 16°assoluta. Al termine della penultima ps si collocano alla 12° posizione assoluta e un bel 2° di classe. Causa un forte temporale l’organizzazione si vede costretta ad annullare l’ultima prova, confermando così la classifica.

Il passo del neo driver sammarinese Nemo è molto buono su asfalto facendo sempre più esperienza ed acquisendo in fretta padronanza della sua Escort MK II gruppo 2, ottimamente preparata dal Team Retrocorse.

Mentre per il secondo equipaggio in gara della Titano Motorsport, Ercolani Volta Enrico con Pellegrino Samuele a bordo della BMW 320, ha saputo portare a termine l’insidiosa avventura. Infatti sulla seconda prova a soli 2 km dal fine a causa di una toccata al posteriore si è rotto il semiasse e nella ps successiva la macchina ha iniziato a dare qualche problemino. Ecco qualche parola di Enrico “tutto sommato è stata una bella esperienza! Un grazie a tutti i meccanici e chi ci ha aiutato in assistenza, inoltre grazie al navigatore che è stato molto bravo.”

Dietro le quinte di grandi risultati c’è sempre una grande squadra e la Titano Motorsport ha gestito tutto al meglio per la riuscita di una trasferta non priva di difficoltà .

Ph. Alessandro Zini

Samanta Grossi

Addetta stampa Titano Motorsport