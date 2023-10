San Marino. Torna il Campionato Italiano Rally Terra con protagonisti i piloti della Scuderia San Marino

Nel fine settimana riprende il CIRT con il Rally delle Marche, al quale la Scuderia San Marino parteciperà con quattro equipaggi. Sarà presente Jader Vagnini insieme a Martina Musiari. Il pilota Davide Bartolini sarà affiancato da un navigatore d’eccezione, Roberto Selva. Daiana Darderi assisterà Riccardo Rigo e Alessandro Biordi guiderà il pilota Luigi Ricci.

Al Rally del Serbino Jacopo Bergamin e Alice Tasselli cercano il riscatto dopo la delusione nel Rally di Bassano.

Non c’è tempo per festeggiare le vittorie per Mattia Drudi che questa domenica sarà impegnato nel DTM sul circuito dell’Hockenheim. Sempre su pista – coi kart -, Lorenzo Cheli parteciperà al Grand Final dell’Easykart 100 Trophy sul tracciato di Franciacorta.

Ritorna anche il campionato italiano Cross Country e SSV: al 2° Baja delle Marche Giovanni Farina rappresenterà il team sammarinese.

Scuderia San Marino