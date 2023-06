San Marino. Trasporto pubblico: nuove linee, più mezzi e coincidenze ottimizzate

Presentato questa mattina l’aggiornamento del sistema di trasporto interno. Lonfernini: “La vita è fatta di coincidenze, le coincidenze di questo progetto possono cambiare la vita di tutte quelle persone che utilizzano i mezzi pubblici”.

Presentata questa mattina in Conferenza Stampa la riorganizzazione delle linee del trasporto pubblico urbano sammarinese. Insieme al Segretario di Stato per il Lavoro con delega all’AASS Teodoro Lonfernini anche il Direttore Generale di AASS Raoul Chiaruzzi e il responsabile del servizio di trasporto interno Andrea Mina.

Dal 1980 il trasporto pubblico, pur con alcune variazioni, è organizzato come lo conosciamo oggi. La Segreteria di Stato per il Lavoro, insieme all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi hanno ritenuto necessario riorganizzare il servizio di mobilità pubblica per renderlo più efficace per tutte quelle persone che lo utilizzano abitualmente o saltuariamente. L’offerta resta ampia e organizzata ma subisce alcune migliorie per collegare con maggior facilità aree del Paese divenute strategiche e collegando meglio le linee esistenti. Oggi il servizio di trasporto interno è utilizzato principalmente da studenti, anziani e turisti, l’obiettivo è far in modo che chiunque trovi efficace il servizio e possa utilizzarlo senza difficoltà.

Per le linee esistenti saranno migliorate coincidenze, orari e passaggi, la linea “turistica” n°7 sarà particolarmente aggiornata e sarà sviluppata per collegare il Centro Storico con la zona di Dogana a partire da San Marino Outlet Experience lungo l’asse centrale del Paese. I nuovi percorsi per il trasporto pubblico interno partiranno con un periodo di prova dal 3 luglio 2023 e verranno successivamente confermati ed eventualmente corretti prima della riapertura delle scuole a partire dal 17 settembre. Il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: standardizzare i percorsi rendendo più efficace il servizio; le linee e gli orari devono consentiranno all’utenza di raggiungere i principali punti di interesse, aumenterà la frequenza di passaggio. L’Ospedale di Stato resta al centro della rete dei trasporti e viene collegato al Centro Azzurro che oggi ospita alcuni servizi ISS. La linea dei trasporti sarà inoltre “agganciata” alla Funivia e anche la biglietteria, che sarà anche online, sarà integrata. Potranno essere acquistati abbonamenti abbinati autobus-funivia. Il nuovo sistema online faciliterà l’acquisto dei biglietti che avranno tariffe dedicate alle diverse tipologie di utenza (studenti, anziani, ecc). Il nuovo servizio sarà attivo a partire dal 3 luglio, si invita l’utenza ad informarsi per eventuali modifiche. La segnaletica verrà aggiornata.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro): “La vita è fatta di coincidenze, le coincidenze di questo progetto possono cambiare la vita di tutte quelle persone che utilizzano i mezzi pubblici! Sono stati mesi di lavoro intenso da parte degli uffici dell’Azienda, dei suoi servizi, dei suoi funzionari. Credo che sia stato fatto un grandissimo lavoro. L’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici come sua missione ha gli interessi dei cittadini in termini di servizi e quello dei trasporti interni è senza dubbio un servizio primario”.

San Marino, 27 giugno 2023 /1722 d.F.R.