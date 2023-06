San Marino. Tre medaglie dal tiro a volo e una dal tennistavolo

MALTA, 31 maggio 2023. RUGBY – La seconda giornata di gare per San Marino inizia con il debutto del rugby a 7 nei Giochi dei Piccoli Stati. Nella prima gara sconfitta di misura contro Cipro per 12-10, con due mete segnate dalla rappresentativa sammarinese da Mattia Bastianelli Gambini e Fedor Krylov e qualche rimpianto per due trasformazioni mancate. Nel secondo incontro sconfitta contro Andorra per 64-0. TENNIS – Nella mattinata lotta con tenacia Silvia Alletti contro la lussemburghese Maria Weckerie. La giovane tennista perde il primo set al tie break 7-6 e il secondo 6-4 dopo un match molto combattuto fino all’ultimo punto. TENNISTAVOLO – Dal tennistavolo la medaglia di bronzo a squadre con Matias Mongiusti, Lorenzo Ragni e Federico Giardi. Nel tardo pomeriggio di martedì il successo nella seconda sfida del girone contro Islanda per 3-0 ha assicurato il podio, restando da stabilire il colore. Dopo la sconfitta nell’ultima del girone contro Cipro (3-0), alle 14 si è giocata la semifinale contro Malta, che si è imposta per 3-0. Per San Marino è arrivato il terzo posto. “È stata una medaglia inaspettata, siamo tutti felici perché abbiamo dato il massimo in un girone molto complicato e abbiamo fatto bene contro Monaco e Islanda” ha commentato Mongiusti. TIRO A VOLO – Spettacolare: ecco come si può descrivere la giornata del tiro a volo. Dopo le ottime qualifiche della mattina concluse al primo posto con 117 piattelli sparati su 125, Alessandra Perilli ha chiuso la finale al secondo posto nello shoot off per l’oro contro la rappresentante di Lussemburgo Bidoli. “Era un anno e mezzo che non arrivavano medaglie. Era ora”, ha commentato felice la tiratrice sammarinese. Poco dopo il turno degli uomini, che colorano di biancazzurro il podio. Oro di Gian Marco Berti e argento del sempreverde Alfio Tomassoni, che torna a medaglia dopo l’edizione di Cipro 2009. Per il classe 1960, l’atleta più anziano di tutti i Giochi, è la quarta in medaglia in totale ai Piccoli Stati. Gian Marco Berti dice che “la medaglia d’oro è una conferma del percorso che ho fatto dopo le Olimpiadi e la medaglia di Orano, questa vittoria è una soddisfazione enorme”. Un emozionato Alfio Tomassoni ammette: “Ho sparato con Gian Nicola Berti e poter competere con il figlio Gian Marco è stato emozionante”. Nella mattinata la giovane Martina Tonini, alla prima partecipazione ai Giochi, rimane fuori di poco dalla finale allo shoot off, perdendo 6-5. VELA – Dopo una prima giornata di regate condizionate dal poco vento, che ha compromesso il pieno svolgimento della gara, oggi si è tornati in mare con Lucrezia Luna Ricci, delle quattro prove in programma oggi ha terminato le prime due regate in terza posizione, mentre è scivolata al quarto posto al termine della terza gara nella categoria Ilca 6.