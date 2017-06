San Marino. Tre Penne, triangolare con Fiorita e Folgore e prestito del difensore Succi

Ultimo triangolare amichevole per Tre Penne, La Fiorita e Folgore, le tre squadre calcistiche sammarinesi impegnate nelle coppe europee. Prima del fischio d’inizio le squadre si stringono a centrocampo per un minuto di silenzio in memoria di Alessandro Pepe, arbitro di futsal scomparso in un tragico incidente domenica scorsa durante il Rally Rose’n Bowl di San Marino. Nella prima sfida si sono sfidate il Tre Penne detentore della Coppa Titano e La Fiorita vincitrice del campionato: 3-0 per la formazione di Montegiardino dopo 45′ grazie alla doppietta di Emiliano Olcese e la rete di Marco Brighi. Secondo match tra Folgore e La Fiorita, passano avanti gli uomini di mister Lasagni grazie al gol di Manuel Iuzzolino raggiunti dal rigore trasformato da Rinaldi per l’1-1 finale. Stesso risultato anche nella sfida tra Tre Penne e Folgore: 1-1, reti di Andrea Moretti e Nicolò Venerucci. La Fiorita vince il triangolare con 4 punti; Folgore con 2 e Tre Penne con 1 punto, invece, completano la classifica.

Per il Tre Penne arriva un altro importante rinforzo per la sua campagna di rafforzamento: preso in prestito dal Tre Fiori il difensore Davide Succi che, al termine della competizione, rilascia le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore biancazzurro: “Sono qui per vincere qualcosa. Ho scelto il Tre Penne perché è una delle squadre più forti e organizzate di San Marino. Per ora non sono al top della forma fisica ma mi allenerò intensamente per poter giocare in Europa League.”

Addetto stampa

Matteo Pascucci