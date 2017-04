San Marino. Tutela legale per gli agenti, via libera del governo.

Ma la delibera prevede anche altro. Infatti mette in pratica l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale il mese scordo che impegna il Governo a porre in essere entro il mese di giugno 2017 i provvedimenti più idonei per consentire la copertura legale a tutela degli agenti appartenenti ai Corpi durante l’esercizio delle loro funzioni.

Nel concreto il governo ha dato mandato alla Direzione della Funzione Pubblica e all’Avvocatura dello Stato “di identificare le professioni e i profili di responsabilità dei dipendenti pubblici del Settore Pubblico Allargato

che possono essere chiamati in giudizio per atti o fatti avvenuti durante lo svolgimento delle loro attività e nei confronti dei quali possa pertanto risultare necessaria e possibile la tutela legale da parte dell’Amministrazione Pubblica qualora non vengano riconosciuti, in via definitiva, responsabili per dolo o colpa grave dei fatti addebitati loro, al fine di valutare complessivamente i provvedimenti più idonei”.