San Marino. Tutti assolti gli amici di William Righi

Tutti assolti. A distanza di sei anni è arrivata la sentenza per il caso ‘William Righi’, il 28enne morto dopo una notte trascorsa con quattro amici, finiti poi a processo con l’accusa di omissione di soccorso. Era il 13 agosto del 2011, quando il giocatore di basket e pr è stato trovato esanime nella piscina di una villa di Fiorentino, dove aveva invitato gli amici, dopo una nottata trascorsa a ballare al Cocoricò. Una lunga notte, dove non era mancata anche l’ecstasy. Sono circa le 10, quando uno dei ragazzi nota William in piscina, subito pensa si tratti di uno scherzo, ma poi capisce che è privo di sensi. L’amico lo tira fuori dall’acqua, cerca di rianimarlo e parte poi la corsa disperata al pronto soccorso di Cailungo, dove non c’è stato più nulla da fare. Il Resto del Carlino