San Marino. Tutto inizia con il festino a base di porchetta di Via Gino Giacomini … di Paolo Forcellini (Lo Stradone)

Tutto inizia con il festino a base di porchetta di Via Gino Giacomini, poi con esasperata presentazione di O.D.G. interpellanze a go go, per poi non parlare delle quotidiane richieste di dimissioni di Tizio o Caio o Sempronio. Adesso, con la nuova situazione politica creatasi, cerchiamo cavilli giuridici, buchi o refusi sulla legge elettorale per ostacolare il proseguo della legislatura dei 33 sopra vissuti al ritiro della rete dal mar governativo. Un proseguo che a stragrande maggioranza chiedono i cittadini e in particolare le forze sociali, perché non si areni soprattutto l’accordo di Adesione al l’Europa ormai alla dirittura d’arrivo. Stiamo sereni e pazienti, in fondo l’autunno del ‘24 non è poi così lontano. Mese più mese meno alle elezioni ci arriveremo ( notare la rima baciata).

Paolo Forcellini