San Marino. Ultim’ora. La Cooperativa Latte Sammarinese cessa la sua attività

La Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, responsabile della gestione della Centrale del Latte in convenzione con lo Stato, ha annunciato la cessazione delle attività a partire dal 21 ottobre. Hanno comunicato questa decisione ai clienti e fornitori, chiedendo contemporaneamente la risoluzione della convenzione per nullità e il risarcimento del danno alla Eccellentissima Camera. La Cooperativa è pronta a concordare le modalità di restituzione della struttura per una rapida riassegnazione. Precedentemente, il segretario al Territorio aveva evidenziato inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, spiegando che tali inadempienze non coinvolgono lo Stato. Il governo ha proposto bandi per cercare un nuovo gestore o socio, ma finora non è stato raggiunto alcun accordo.

