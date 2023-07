San Marino. Un annullo speciale per i 180 anni della Banda Militare della Repubblica di San Marino

Poste San Marino SpA Divisione Filatelica e Numismatica ha realizzato un annullo per il 180° della Banda Militare con la riproduzione dello stemma militare della stessa. L’iniziativa è inserita nell’ambito delle celebrazioni per il 15° anniversario UNESCO del 7 luglio 2023, data in cui verrà inaugurata presso la Biblioteca di Stato una mostra sulla Banda Militare che la sera si esibirà in Piazza della Libertà.

L’istituzione della Banda Militare della Repubblica di San Marino risale ufficialmente al Decreto del 12 giugno 1843, che la associava al Corpo della Milizia Uniformata, con la denominazione di “Concerto Militare” e primo Maestro Direttore Luigi Para (1843-1871), sammarinese, allievo di Gioacchino Rossini. Dal 1990 titolare della direzione è il Tenente M° Stefano Gatta.