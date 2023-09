San Marino. Un francobollo celebra i 15 anni di relazioni diplomatiche tra San Marino e Messico

Il prossimo 26 settembre Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica emetterà un francobollo del valore di 2,45 euro (in fogli da 12 francobolli) per celebrare i 15 anni di relazioni diplomatiche fra San Marino e Messico. Le relazioni fra San Marino e lo Stato americano erano già state istituite, a livello consolare, nel secolo scorso: nel 1928 il primo Console Onorario messicano venne accreditato in Repubblica; nel 1966 si stabilirono relazioni ufficiali e nel 1968 il primo Console Generale sammarinese venne accreditato a Città del Messico ma è dal 2008 che i due Paesi decisero di innalzarle le relazioni al superiore livello diplomatico. Da allora, i rapporti tra i due Stati si sono intensificati e la celebrazione del quindicesimo anniversario segna un momento importante in un percorso che continua a veder crescere le occasioni di collaborazione, di scambio e di confronto fra i due Stati, lontani solo geograficamente. L’emissione filatelica ritrae la Libertas Mexican Dalia, una nuova variante di fiore, battezzata a San Marino nel 2023, alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e dell’Ambasciatore messicano, quale testimonianza delle profonde e amicali relazioni che legano i due Paesi. Il bozzetto è di Monika Dattner.

