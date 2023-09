San Marino. Un lettore di GiornaleSM protesta per il cambio orario degli autobus: ”Passo 50 minuti nell’autobus per arrivare al lavoro, prima solo 10”

Buongiorno, vorrei fare una segnalazione.

Dopo 40 anni di pendolarismo in autobus per recarmi al lavoro, quest’anno hanno modificato l’orario del mio percorso abituale. Ora il bus parte alle sette del mattino, il che significa che devo alzarmi alle sei e passare ben 50 minuti sull’autobus per raggiungere il mio posto di lavoro.

In passato, il mio autobus partiva alle 07:50, quindi questo cambiamento è stato molto deludente per me.

Sembra che si stiano concentrando solo sugli studenti, trascurando chi non guida e chi svolge lavori di assistenza come le badanti. Nel mio caso, questa modifica mi costringe a trascorrere quasi un’ora in autobus per arrivare in ufficio puntuale alle 8.

Ogni giorno, attraverso mezza Repubblica ed il mio calvario inizia questa settimana e durerà fino alla fine dell’anno scolastico. Non oso immaginare come sarà durante l’inverno, senza una pensilina dove ripararmi dalla pioggia, e temo che quando nevicherà la situazione diventerà ancora più difficile.

Questo paese sembra andare sempre peggio.

La motivazione dietro questa modifica sembra essere il fatto che l’autobus utilizzato per il mio percorso sia frequentato da pochi studenti, e quindi hanno deciso di unire il mio tragitto con quello delle scuole medie. Questa decisione ha comportato la cancellazione del mio autobus. Ho già parlato con i responsabili del servizio autobus, ma la loro risposta è stata che è necessario risparmiare.

Chiedo scusa se mi sono lasciato andare, ma spesso mi sembra che l’unico modo per far valere i nostri diritti e farsi ascoltare sia attraverso mezzi come GiornaleSM. Spero che questa segnalazione possa contribuire a far riflettere sulle difficoltà che molti di noi stanno affrontando a causa di queste decisioni riguardo ai trasporti pubblici.

Un lettore