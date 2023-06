San Marino. “Un monte di libri 2023”, venerdì scorso il primo appuntamento della terza edizione

Nella serata di venerdì 23 ha preso il via la terza edizione di “Un Monte di Libri” che, nonostante le condizioni metereologiche per cui si è svolto all’interno degli spazi della scuola elementare di Acquaviva, ha visto una buona partecipazione. I Lettori con la Valigia, in collaborazione con la Ludoteca Pologioco e gli Istituti Culturali, continuano così il loro operato di promozione della lettura per famiglie. Gli incontri estivi di lettura per bambini si svolgono a cadenza settimanale ogni martedì, dalle ore 20:30, e seguono un itinerario che coinvolgerà tutto il territorio. Per la prima serata la Ludoteca ha colto questa occasione per contribuire nel sostenere coloro che, in questo periodo, si stanno adoperando per le popolazioni alluvionate, proponendo ai piccoli cittadini e loro famigliari la tradizionale “Ludotombola” e un “Mercatino del giocattolo”, allestiti con le tantissime donazioni dei suoi utenti. Il ricavato della serata di € 250,00 è stato devoluto al “Centro Riuso” che, attraverso l’acquisto di benzina, potrà continuare il suo prezioso servizio di trasporto di mobili e materiali vari, a coloro che si trovano ancora sprovvisti di quei beni per vivere degnamente, distrutti dall’ultima terribile inondazione nel territorio del circondario. La raccolta fondi continuerà con il “Mercatino del giocattolo” a disposizione per tutto il mese di luglio presso la Ludoteca ad Acquaviva. I Lettori con la Valigia invitano le famiglie ai prossimi appuntamenti di lettura, dove troverete anche per le future serate un piccolo rinfresco offerto dalle Giunte di Castello ospitanti. La prossima tappa di “Un monte di libri” sarà nel castello di Fiorentino presso il parco “La Costa”. Il calendario delle serate che seguiranno, dove sono indicate le location anche in caso di maltempo, lo si può trovare sulle pagine social dei “Lettori con la Valigia” e sul portale dell’educazione della Repubblica di San Marino (http://www.educazione.sm) I Lettori con la Valigia e la Ludoteca ringraziano per il patrocinio la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e per la collaborazione gli Istituti Culturali e tutte le Giunte di Castello.

de I Lettori con la Valigia – Le operatrici della Ludoteca