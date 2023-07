San Marino: un sistema sanitario vantaggioso e accessibile. Un cittadino informato risponde al lettore che aspetta da febbraio una ecografia

Caro direttore,

Desidero rispondere all’articolo del lettore di questo pomeriggio di un lettore che esprimeva delusione riguardo alla gestione delle prenotazioni ospedaliere a San Marino.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti positivi del sistema sanitario in questa Repubblica che meritano attenzione e considerazione.

A differenza di quanto accade in Italia a San Marino il Pronto Soccorso non richiede pagamenti di ticket per i codici bianchi o verdi. Se ci fosse un piccolo ticket questo potrebbe contribuire a ridurre il sovraffollamento eccessivo nei reparti di emergenza, garantendo un accesso più rapido e adeguato ai pazienti che necessitano di cure immediate.

Un altro punto di forza del sistema sanitario sammarinese riguarda le indennità di malattia. Qui i lavoratori, sia sammarinesi che frontalieri, possono beneficiare di un’indennità del 86% del loro stipendio dal 1° al 14° giorno di inabilità lavorativa, e del 100% dal 15° giorno fino al 180° giorno. Questo significa che sia chi lavora che chi si trova a casa per motivi di salute ricevono lo stesso stipendio, garantendo una sicurezza economica durante tutto il periodo di malattia.

Un altro aspetto notevole è l’assenza di ticket per medicine, esami di laboratorio, visite specialistiche e esami radiologici. I cittadini accedono ai servizi sanitari senza dover sostenere ulteriori spese, rendendo la cura medica più accessibile a tutti.

È altrettanto interessante notare che, a differenza di altri paesi, a San Marino non sono previste multe per chi richiede una visita urgente e non si presenta. Questo può essere visto come un incentivo per una maggiore responsabilità e consapevolezza da parte dei pazienti, ma è importante garantire che l’accesso ai servizi rimanga equo per tutti.

Uno dei dati più impressionanti riguarda la spesa procapite per la sanità a San Marino, che si attesta a circa 2900 euro a persona. Questo è un valore significativamente più alto rispetto ai meno di 2100 euro procapite in Emilia Romagna, considerata una delle regioni italiane con una sanità all’avanguardia. Questo dato può indicare un impegno notevole da parte dello Stato sammarinese per fornire servizi sanitari di qualità ai propri cittadini.

È importante riconoscere che ogni sistema sanitario ha i suoi pregi e difetti, e non possiamo trascurare le sfide che possono sorgere. Però è incoraggiante vedere che San Marino sta adottando politiche che mirano a garantire un accesso equo alle cure, senza oneri finanziari significativi per i cittadini.

Sarebbe interessante approfondire ulteriormente la situazione sanitaria a San Marino e confrontarla con altre realtà, al fine di trarre insegnamenti utili per il miglioramento dei sistemi sanitari in generale, magari potrebbe essermi di aiuto lei chiedendo questo ai vari responsabili della sanità sammarinese.

Cordiali saluti.

Un cittadino informato