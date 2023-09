San Marino. Uno dei tanti cittadini che replicano dopo aver letto le risposte del Sds Beccari

Ho letto le risposte del Segretario agli Esteri, Beccari, alle domande di Marco Severini .

A parte il fatto che su certi aspetti ancora è da definire la sostanza, il testo, in ogni caso, quando sarà definito in toto, sarebbe bene pubblicizzarlo e sottoporlo all’analisi di qualche avvocato di fiducia, NEUTRALE.

Leggere quelle risposte, sembra che il cammino sia tutto in “discesa”.

Il contenuto dell’Accordo (ancora, in parte, da definire, ed in ogni caso non noto alla Cittadinanza) è una cosa, le risposte del Segretario sono considerazioni personali, corrispondenti quanto si vuole al contenuto ma, ripeto, la Cittadinanza non ne è a conoscenza e soprattutto occorre avere il parere di professionisti competenti (esterni alla politica) che abbiano come obiettivo l’interesse collettivo.

In ogni caso l’Accordo nel caso che…. dovrà essere sottoposto a referendum popolare.

Non ho capito perché Monaco che portava avanti questo Accordo, insieme a San Marino e Andorra, si è “tirato fuori”.

Questo è il mio pensiero, piacerebbe conoscere cosa pensano altre persone.

Un lettore