San Marino. USL: IL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL PIERPAOLO BOMBARDIERI SUL TITANO PER UN  INCONTRO CON L’SG FRANCESCA BUSIGNANI E LA SQUADRA USL

Oggi il Segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri è salito sul Titano in virtù dell’ottimo rapporto fra le due strutture ed i suoi vertici.

C’è infatti un forte legame tra USL e UIL, lo si evince anche dal rapporto di doppia affiliazione in essere da ormai 15 anni che nasce dalla condivisione di valori come la giustizia sociale e la ridu zione delle diseguaglianze.

Tante le battaglie portate avanti che si basano infatti sugli stessi principi: no a politiche di Austerity, la tutela dei diritti normativi e le politiche dei redditi e dei salari che sono e restano imprescindibili specie in questo duro momento; l’Osservatorio Giovani, la lotta al contrasto di un fenomeno parti colarmente odioso, come quello che mette i lavoratori a rischio di scivolare nella povertà; questi sono soltanto alcuni esempi di tematiche condivise fra i Segretari Generali delle due Strutture.

“Mi ha fatto un immenso piacere quando l’amico Pierpaolo ha detto che sarebbe venuto a trovarci a San Marino in un’ottica di rafforzamento delle nostre convergenze – ha affermato il Segretario Generale di USL Francesca Busignani – agire sinergicamente su tematiche condivise presenti nel contesto sammarinese ma anche in quello internazionale, significa avere più forza e più strumenti per tutelare al meglio i lavoratori, i pensionati ed i giovani; significa lottare assieme per una giusti

zia sociale spesso negata. È fondamentale quindi poter contare su relazioni ufficiali e d’amicizia con persone lungimiranti, qualificate e competenti e, come ascoltato al suo Congresso, che sap piano sintonizzarsi con i cambiamenti, che non hanno tentennamenti quando si devono alzare i to ni se non arrivano risposte, che non sono la cinghia di trasmissione di nessuno, come per l’appunto l’amico Pierpaolo.”

“La visita di oggi è l’occasione per consolidare il rapporto con Usl – ha detto il Segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri ai microfoni di RTV – e osservare da vicino una realtà, quella sammarinese, che dà spunti anche per fare proposte al Governo italiano. L’intenzione è quella di intensificare i rapporti di collaborazione con gli amici e colleghi di USL in materia di sicurezza sul lavoro, di stabi

lizzazione dei giovani perché abbiano un futuro e non ultimo c’è il grande tema della tutela dei consumatori che pagano il prezzo dell’inflazione in termini di perdita di potere d’acquisto”.

San Marino 15/06/2023 Unione Sammarinese Lavoratori – USL