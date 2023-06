San Marino. Usot contro Gian Nicola Berti e replica dello stesso consigliere

Replica del cons. Gian Nicola Berti

Mi scuso con Usot e le associazioni di categoria per essere caduto in un’imboscata, tesami da Vanessa Muratori e Marina Lazzarini, che hanno chiesto un incontro alle forze politiche per sollecitare il rispetto per l’area naturalistica dell’Ex Tiro a Volo, trincerandosi dietro una fantomatica associazione. Ho conversato amabilmente con loro per circa un’ora dell’area ex tiro a volo e delle sue potenzialità, per poi vedere il giorno successivo riportato un sunto non della loro posizione ma delle cose che mi vorrebbero attribuire. quanto riportato non è quanto ho detto in loro presenza. Mi hanno chiesto il perchè della possibile assegnazione ad Alpitour dell’area ed ho fatto notare come tutti i governi da almeno una decina di anni stanno cercando di potenziare il settore della ricezione alberghiera di alto livello, i nostri operatori del settore non hanno evidentemente capacità economica od imprenditoriale per aggredire quel settore di nicchia che richiede elevati investimenti e nessuna certezza di ritorno economici senza adeguati collegamenti in questa partiolare nicchia del loro settore di appartenenza. Non credo sia un’affermazione offensiva per qualcuno, ma una semplice constatazione. Constatazione che passa dal fatto che investimenti nel settore non se ne vedono e per cercare di attrarli si era pensato al DES o nell’assegnare l’area ex Tiro a Volo a chi aveva progetti di investimento. Tuto tace, purtroppo, senza pensare come forse il centro storico potrebbe rifiorire attraverso un “Albergo Diffuso” coinvolgendo Stato e privati nel mettere a disposizione dell’imprenditoria del settore quegli immobili del centro storico inutilizzati.

Gian Nicola Berti