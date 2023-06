San Marino. Vende un’auto, incassa 20 mila euro e non consegna l’auto. Condannato l’amministratore di una società a 10 mesi di prigionia

Un amministratore di una società sammarinese è stato giudicato ieri per un caso di truffa. L’amministratore aveva ricevuto e incassato un assegno da 20.000 euro per l’acquisto di un’auto che però non ha mai consegnato. Durante il processo, la parte civile ha deciso di rinunciare alla costituzione e l’avvocato difensore dell’imputato Elena Zaghini ha sostenuto che il suo assistito, che non si è presentato ed è stato ritenuto contumace, non fosse l’amministratore effettivo della società e ha chiesto l’assoluzione evidenziando che il caso si sarebbe prescritto in ottobre. Preannunciato l’appello.

Il giudice, commissario della legge prof. Vico Valentini ha condannato l’imputato a 10 mesi di prigionia, 10 mesi di interdizione e al pagamento delle spese processuali rimettendo anche gli gli atti in istruttoria per valutare un possibile coinvolgimento dell’amministratore effettivo nel caso contestato.