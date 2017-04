San Marino. Vendita di beni immobili derivanti dal fallimento di Rosantonia Billi. L’asta pubblica il 28 aprile

Si rende noto che venerdì 28.04.2017 alle ore 9,00

Si terrà nell’aula delle udienze pubbliche del Tribunale di San Marino la

pubblica asta per la vendita dei seguenti beni immobili, suddivisi in due

lotti separati:

LOTTO A:

Quota di 1/2 pro-indiviso di “appezzamento di terreno, sito in località

Faetano, zona agricola”, censito al vigente Catasto Terreni al foglio 37,

numero 337, cat. PE, classe U di mq. 90 e numero 287, qualità S, classe 4,

mq. 60;

LOTTO B:

Quota di 1/2 pro-indiviso di “appezzamenti di terreno siti in località

Baldasserona, in zona agricola”, censiti al vigente Catasto Terreni al

foglio 28, numero 448, qualità S, classe 4, mq. 330, e numero 449, qualità

S, classe 4, mq. 770;

Il prezzo base d’asta è stato determinato in €. 11.250,00 per il Lotto A

ed in 44.000,00 per il Lotto B.

Per ogni più utile informazione e per la visione del bene gli interessati

potranno contattare il sottoscritto avvocato al seguente numero telefonico

0549/980528.

Giudizio di liquidazione dei beni di proprietà e delle attività di

Rosantonia Billi

Il Procuratore

Avv. Maria Selva