San Marino. Ventunenne sammarinese denunciato: ubriaco alla guida

Nella notte fra venerdì e sabato gli agenti dell’Unità Antidegrado (Servizio associato delle polizie municipali di Cesenatico e dell’Unione Rubicone e mare) hanno svolto controlli nella zona di Gatteo e di Savignano, sia in strada che in luoghi segnalati come ritrovo di persone sospette. Fra i controlli spicca in particolare alle 22.30 circa a Savignano in via Della Resistenza èil fermo di un’Audi alla cui guida vi era un giovane ventunenne di San Marino che, sottoposto a test etilometrico, é risultato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,40 g/l. La patente gli é stata ritirata, e verrà sospesa, e il conducente é stato deferito all’Autorità Giudiziaria.