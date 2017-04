San Marino. “VIAGGIO NEL TERRITORIO” – Lunedì 1° Maggio 2017 – 2° Passeggiata Solidale: Montecchio, Canepa, Casamenti.

L’associazione Il Germoglio…onlus, con il contributo della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, è lieta di invitarvi alle Passeggiate Solidali:

“VIAGGIO NEL TERRITORIO”

Lunedì 1° Maggio 2017 – 2° Passeggiata Solidale: Montecchio, Canepa, Casamenti.

Continua l’esplorazione dei luoghi presentati nel calendario della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino 2017, con il secondo itinerario proposto dall’Associazione “il Germoglio…Onlus”. L’escursione parte da Montecchio, scende a Canepa e arriva sino alla località Casamenti. Se l’elemento dominante della prima uscita è stata l’aria e le visuali offerte dalle rupi di Castellaccio, Pennarossa e Castellaro, questo nuovo tragitto ci porterà in un ambiente più spesso immerso nella vegetazione e per sua natura avrà un respiro più intimo e raccolto. Gli elementi distintivi saranno l’acqua dei fossi che un tempo azionavano i mulini di Canepa e gli edifici rurali che si incontrano durante il tragitto. La casa di Fabbrica, la casa di Rosa e Natale, i mulini ad acqua, i Casamenti e la casa colonica “il Palazzo” portano alla mente episodi storici e ricordi della vita contadina. Il giro si concluderà tornando al punto di partenza dove visiteremo il Villino Bonelli e sarà l’occasione per ripercorrere le vicende dell’edificio in vari momenti storici.

Programma della seconda uscita:

8.15 Ritrovo dei partecipanti a Fonte dell’Ovo;

8.30 Inizio del percorso da Montecchio per Canepa, Casamenti;

12.30 Ritorno a Montecchio e visita del Villino Bonelli.

La difficoltà del percorso è media e sono necessarie scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.

La partecipazione è a offerta libera a favore dei progetti del “Il Germoglio…onlus”.

In caso di maltempo l’uscita sarà rinviata a data da concordare.

La guida dell’escursione Massimo Rastelli, autore dei testi del calendario.

Info: Filippo 366 2848570; Giuliano 366 1623171; Massimo 335 5602646.

Vi aspettiamo numerosi!