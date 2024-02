San Marino. Walter Serra presenta il suo nuovo romanzo al “Caffè letterario del Titano” di Zoomma.news – Venerdì 16 febbraio

Walter Serra presenta il suo nuovo romanzo al “Caffè letterario del Titano”

Venerdì 16 febbraio alle ore 18 presso lo espositivo della Carlo Biagioli srl in via 25 marzo, 71 a Domagnano- Repubblica di San Marino, primo appuntamento del 2024 con il “Caffè letterario del Titano”, la rassegna dedicata agli autori sammarinesi e non solo ideata da zoomma.news.

Ospite l’autore sammarinese Walter Serra e il suo nuovo romanzo “Preferibilmente viva. Il ritorno di Maura Porcu”. Nuovo episodio del primo thriller ambientato nella Repubblica di San Marino.

Torna il personaggio di Maura Porcu, bella, spregiudicata, se ne infischia delle regole e dei superiori, punta al suo obiettivo: la legalità. Certo, non è immune da difetti, a volte lei stessa non si sopporta per quanto è supponente. Certo, la vita non le sorride abbastanza, ha vissuto lutti e abbandoni.

Siamo arrivati al sesto episodio della saga con Maura Porcu. Riappare forzatamente al suo paese d’origine causa un infarto che ha colpito il nonno materno. La Sardegna si chiude subito su di lei come una matrigna cattiva e Maura si ritrova di colpo a dover affrontare nuovi nemici, accaniti, sordi, letali. Di nuovo.

Walter Serra è ormai un pensionato…ma non se ne è ancora accorto…ha dilatato i suoi hobby per riempire le giornate, ma non frequenta i cantieri.

Ogni tanto pubblica un romanzo perché dal vizio è passato alla dipendenza cronica. Maura Porcu sbuffa, anche lei fatica a stargli dietro.

Preferibilmente viva.