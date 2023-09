San Marino. XLIV Convention Kiwanis: “Un tributo al Servizio e all’Amicizia”

La recente XLIV Convention Kiwanis del Distretto Italia San Marino svoltasi la scorsa settimana è stata un’occasione straordinaria per i membri di Kiwanis di tutto il mondo per condividere le proprie esperienze, rafforzare legami di amicizia e celebrare il servizio dedicato ai bambini in difficoltà. La Convention, tenutasi nella meravigliosa Sicilia, ha riunito una vasta rappresentanza di Kiwaniani, tra cui il KC San Marino, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Durante l’anno sociale 2022/2023, il motto “In difesa degli indifesi” ha ispirato il kiwanismo, richiamando tutti i membri al servizio della causa. Il Governatore Kiwanis Distretto Italia-San Marino, Salvatore Chianello, ha lavorato instancabilmente per realizzare progetti dedicati ai bambini in difficoltà, e il Luogotenente Governatore Mihaela Anghel ha contribuito attivamente a questa nobile causa. Alla presenza delle massime autorità kiwaniane e civili come il Ministro per la Protezione Civile, Dott. Nello Musumeci, anch’egli kiwaniano da 45 anni e i Sindaci dei due paesi ospitanti, in un clima costruttivo e di amicizia, hanno avuto luogo le elezioni dei Governatori dei prossimi tre anni, nell’ordine Francesco Garraffa, Stefano Farese e Basilio Valente. Designata a Trustee europea Maura Magni. Grandi Riconoscimenti per il Kiwanis club San Marino alla Convention Distrettuale Una rappresentanza incisiva è stata quella dei soci del KC San Marino, tra cui il Luogotenente Governatore Mihaela Anghel, il Presidente Eletto e socia fondatrice Biancamaria Toccagni, il socio Riccardo Venturini e il socio onorario Liviu Anghel. Questi membri del KC San Marino hanno dimostrato un impegno straordinario nei confronti della missione Kiwaniana di servire i bambini in difficoltà e hanno ricevuto meritati riconoscimenti per i loro sforzi. Presenti assieme alla delegazione sammarinese anche le socie della Divisione XX San Marino-Marche- Emilia Romania, il Past Luogotenente Paola Rosini e la socia Giuseppina Panni del KC Ancona. Il Kiwanis club San Marino, per il secondo anno consecutivo, ha ottenuto il riconoscimento di Club Distinto come pure la Presidente Mihaela Anghel e la Segretaria Roberta Patrignani. Anche Biancamaria Toccagni ha ottenuto il suo secondo riconoscimento di Luogotenente Distinto e una targa a ricordo del suo impegno nella Commissione Malattie Rare, a breve la presentazione della Delegazione ARMR di San Marino. La XLIV Convention Kiwanis ha rappresentato un momento straordinario per condividere le iniziative e i successi del KC San Marino con la comunità Kiwanis globale. Il Presidente KI-Europe, Martien Van Der Meer, e il Vice Presidente Kiwanis International, Michael Mulhaul, hanno ispirato tutti i presenti con la loro dedizione al servizio dei bambini. La Convention ha anche offerto l’opportunità di celebrare le amicizie internazionali e il lavoro eccezionale di Kiwaniani come Ilonka Löhmer del KC Appenzell, Austria, e Miguel Stevens, Governatore Kiwanis Belgio Lussemburgo. Il loro impegno nel promuovere il Kiwanis Youth Camp, che offre ai giovani di tutto il mondo esperienze indimenticabili, è stato lodato e apprezzato. Tra gli ospiti internazionali di spicco presenti alla XLIV Convention Kiwanis Italia-San Marino abbiamo avuto il privilegio di avere Daniel Vigneron Past President Kiwanis International. Nell’anno 2019-2020 a Daniel Vigneron allora Presidente del Kiwanis International è stato conferito per la prima volta il premio “MAN OF THE YEAR 2023”. La sua ininterrotta dedizione e profonda amicizia nei confronti del nostro distretto costituiscono una straordinaria fonte d’ispirazione per la promozione delle Mission Kiwaniane. Un momento magico è stato il duetto emozionante tra il Luogotenente Governatore Kiwanis Mihaela Anghel e il Tenore Internazionale Stefano La Colla durante la serata di gala e accompagnati magistralmente al pianoforte dal Maestro Alistair Sorley. La musica ha unito le anime e ha reso indimenticabile questa straordinaria esibizione. Infine, l’energia positiva e l’amicizia condivisa tra i membri di Kiwanis hanno reso questa Convention un momento straordinario. Le discussioni appassionate e il sostegno reciproco hanno rafforzato il legame tra i membri e li hanno motivati a continuare a servire le loro comunità con passione e determinazione. In conclusione, la XLIV Convention Kiwanis è stata un tributo al servizio, all’amicizia e alla dedizione dei membri di Kiwanis in tutto il mondo. Continuiamo a crescere insieme e a fare la differenza nelle vite dei bambini che hanno bisogno di noi. Grazie a tutti coloro che fanno parte di questa meravigliosa famiglia Kiwanis!

Kiwanis San Marino