San Marino. Zonzini (Rete): “Governo immobile ma generoso verso singole persone e gruppi di interesse”. L’intervista di David Oddone (anteprima)

Politica sempre piu? in fermento dopo l’ultimo Consiglio Grande e Generale. Occasione per una intervista a tutto campo con il Consigliere di Rete, Giovanni Zonzini, da poco nominato Vice Capogruppo dello stesso movimento.

Consigliere Zonzini, che senso ha uscire dalla maggioranza a pochi mesi dalla fine naturale della legislatura? Non vi siete accorti prima dei problemi?

“Manca circa un anno e mezzo alla fine della Legislatura, non pochi mesi. Non ci siamo accorti ora dei problemi, semmai abbiamo dovuto rile- vare come i nostri ex alleati abbiano detto chiaramente, ormai anche pubblicamente, che non hanno alcuna intenzione di affrontarli, facendo le riforme presenti nel programma di governo necessarie a mettere in sicurezza il bilancio dello Stato. Il motivo che adducono per l’immobilismo come linea di governo? Non vogliono scontentare nessuno a un anno e mezzo dalle elezioni. Dunque, quale senso ha rimanere nel governo a scaldare una poltrona? Per noi nessuno, dunque l’abbiamo lasciato. (…) La Serenissima

