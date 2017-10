Sandro Piccinini, l’indiscrezione: addio a Mediaset il prossimo anno?

La notizia dell’addio alle telecronache Mediaset di Sandro Piccinini, previsto per il prossimo anno, era stata data qualche tempo fa. E però, già ora, mister “sciabolata morbida” comincia a non presentarsi in tv. Stasera, martedì 31 ottobre, per esempio non commenterà la Champions. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter: “Per chi lo chiede: domani niente Champions per me. Un po’ di turnover, così ci prepariamo tutti per l’anno prossimo”. A che cosa si riferisce? Secondo Goal.com a un cambio di maglia. Già, perché il prossimo anno la Champions sarà esclusiva di Sky e c’è chi giura che Piccinini potrebbe anche finire sull’emittente satellitare (o in Rai, che trasmetterà alcuni incontri in chiaro).