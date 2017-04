Un’anziana 83enne ha perso il controllo dell’auto in Via Santa Cristina a Rimini. La vettura è finita fuori strada forse per la pioggia battente. La donna è rimasta incastrata nelle lamiere dove è stata liberata dall’intervento dei vigili del fuoco. Trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena, versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Saranno i rilievi della polizia stradale a chiarire la causa dell’incidente.

Salvatore Occhiuto