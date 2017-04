Un cane che stava nuotando lungo la sponda del Marecchia è stato improvvisamente risucchiato in una condotta sotterranea. La tubatura porta l’acqua dal fiume ai laghi nella zona delle ex cave, vicino Santarcangelo. L’intervento dei vigili del fuoco ha reso possibile il recupero dello sfortunato quadrupede, che era finito in una sacca d’aria, grazie ai sommozzatori del distaccamento di Bologna che si sono immersi nel tubo largo 80 metri.

Salvatore Occhiuto