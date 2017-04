Stazione ferroviaria chiusa di notte a Santarcangelo per evitare che i senza tetto la trasformassero in dimora permanente. La gestione sarà affidata direttamente al Comune che garantirà ordine e pulizia con l’incarico alla cooperativa sociale dei pensionati. Una soluzione è stata trovata anche per i clochard che sono da tempo ospitati in una casa predisposta dai volontari della comunità Papa Giovanni XXIII.

Salvatore Occhiuto