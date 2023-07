Santarcangelo. Dieci agenti della Polizia locale impegnati nella gestione di un incidente stradale con sversamento di fanghi e liquami

Il sinistro avvenuto sulle vie Emilia, Costa e Provinciale Uso. L’intervento delle pattuglie ieri (5 luglio) tra le 13 e le 19

Nell’intero pomeriggio di ieri (mercoledì 5 luglio) dieci agenti della Polizia locale sono stati impegnati nella gestione di un incidente stradale con sversamento di fanghi e liquami sulle vie Emilia, Costa e Provinciale Uso, avvenuto intorno alle ore 13.

Un camion appartenente a un’impresa di Ravenna che stava trasportando residui semiliquidi provenienti da lavorazioni agricole verso la discarica di Sogliano, infatti, ha iniziato a sversare fanghi e liquami sulla SS9 in prossimità del confine con il Comune di Savignano, per poi proseguire in via Costa e sulla SP13 prima di accorgersi della perdita, a circa 200 metri di distanza dal semaforo.

Non appena allertata, la Polizia locale è intervenuta con diverse pattuglie per i rilievi dell’incidente, conclusi intorno alle ore 15, per poi proseguire con la gestione della viabilità fino alle ore 19 con il supporto dei colleghi della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare.

Nelle vie interessante si è resa necessaria l’istituzione temporanea del senso unico alternato per consentire l’intervento di ripulitura effettuato dai Vigili del Fuoco di Rimini e il successivo ripristino della sede stradale ad opera delle diverse ditte incaricate, essendo coinvolte una strada comunale, una provinciale e una statale.

Poco dopo l’inizio dello sversamento, un motociclo in transito sulla via Emilia è caduto a terra scivolando sul misto di fanghi e liquami presente in strada. Alla guida proprio un commissario della Polizia locale, che stava raggiungendo il Comando di via Costa per prendere servizio e ha riportato un trauma toracico con una prognosi di sette giorni. Grazie all’intervento immediato della Polizia locale, in ogni caso, lo sversamento non ha prodotto ulteriori conseguenze per i mezzi in transito.