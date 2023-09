Santarcangelo. Giovedì 14 settembre al via i lavori per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia di via Tosi

Fino a venerdì 22 senso unico alternato dalle 8,30 alle 18,30

Inizieranno giovedì 14 settembre i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di via Tosi: nel corso delle prime due settimane, per consentire la sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte, si rende necessaria l’istituzione del senso unico alternato dalle ore 8,30 alle ore 18,30 e del limite di velocità a 30 chilometri orari.

Dopo l’esito positivo delle verifiche eseguite sulla sicurezza statica e sismica del ponte effettuate lo scorso anno e il risultato delle prove di carico orizzontale che si sono svolte a fine luglio, prende quindi avvio l’intervento che prevede innanzitutto la rimozione dei giunti esistenti e l’installazione di nuovi raccordi formati da elementi in gomma, rinforzati con inserti metallici vulcanizzati. Questa prima fase dei lavori, che durerà sette giorni lavorativi, comporterà il restringimento della careggiata e pertanto richiederà il senso unico alternato, che sarà comunque necessario solo negli orari di lavoro degli operai (dalle 8,30 alle 18,30). Il sabato e la domenica nonché nella restante parte delle giornate lavorative, il cavalcaferrovia sarà transitabile a doppio senso di marcia.

In un secondo momento, la ditta appaltatrice procederà con le opere più consistenti – che però non comporteranno interruzioni del traffico – che riguarderanno la sostituzione dei guardrail delle rampe del cavalcaferrovia. Alcune porzioni di calcestruzzo, degradate per effetto dell’acqua piovana, verranno infine demolite e ripristinate mediante l’applicazione di nuova malta cementizia.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 270mila euro, co-finanziati per 170mila euro dal Pnrr e dal Ministero dell’Interno per circa 5mila euro, mentre la restante parte è a carico dell’Amministrazione comunale, intervenuta con risorse proprie per 95mila euro.