SANTARCANGELO. LEGA NORD CHIEDE SGRAVI FISCALI PER LE AZIENDE CHE INSTALLERANNO BARRIERE ANTI-NOMADI

Sgravi fiscali per le aziende che installeranno le barriere anti-nomadi. Questa la richiesta della Lega Nord all’amministrazione comunale di Santarcangelo che ha deciso di affidare alle aziende del quartiere industriale l’installazione delle barriere anti-nomadi. Una misura per chiudere i parcheggi della zona evitando soste abusive di roulette e caravan. “Non si possono attribuire i costi alle imprese”. Uno scarica barile inaccettabile per il responsabile locale del Carroccio Fabio Bertozzi.

Salvatore Occhiuto