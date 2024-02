Serie B/ La PromoPharma, fa l’impresa e batte Ferrara al tie-break D femminile: La Titan Services sconfitta con onore dalla Ke Car

Serie B masch. PromoPharma – 4 Torri Ferrara 3 a 2 (21/25 25/17 17/25 25/21 15/8). Arbitri Nicola Bassetto (1° arbitro) e Alberto Fabris (2°). Nella partita più difficile di questo periodo della stagione, la PromoPharma di coach Marco Ricci tira fuori una super prestazione e batte al tie-break il 4 Torri Ferrara, fino a sabato scorso terzo in classifica e comunque candidato alla promozione. Sabato, sul parquet del Pala Casadei si sono viste due squadre che hanno difeso alla morte, attaccato forte, spinto in battuta e giocato ad alta intensità. Alla fine, qualcosa di più e meglio l’hanno fatta sammarinesi che hanno disputato, tutti, una gran partita. Il “neo babbo” Benvenuti ha sfoderato una prestazione impeccabile, attaccando con percentuali altissime e difendendo alla grande. In attacco ottima prova anche dell’opposto Marcovecchio e bene anche Kiva, venuto fuori nel finale di partita. Grandi difese e ricezioni da parte del libero Rizzi e solida regia del palleggiatore Rondelli. Adesso si guarda alla salvezza (ancora tutta da conquistare) con un po’ di ottimismo in più.

Cronaca. Coach Ricci chiede alla squadra di essere aggressiva fin dalle prime battute di gioco. L’inizio è buono (2/0) ma quattro errori commessi subito dopo, permettono a Ferrara di mettere il muso avanti (3/5) e di costruire un ulteriore vantaggio con la battuta (5/8), Gli attacchi di Marcovecchio da posto 2 tengono in scia i titani (11/14) che riescono a riportarsi in parità (18/18) grazie a una serie di belle difese sugli attacchi avversari e conseguenti contrattacchi. Sul 21 pari, tre attacchi e un ace degli estensi decidono un parziale più equilibrato del previsto. E’ una partita ad alta intensità e il secondo set lo conferma. La PromoPharma si porta ancora in vantaggio nella prima parte della ripresa (11/7) anche approfittando di un paio di errori in attacco degli ospiti. E’ un momento nel quale i sammarinesi giocano una bella pallavolo, lavorando benissimo in tutti i fondamentali tant’è che il vantaggio si dilata (17/11) con Benvenuti protagonista in attacco. Sfruttando la battuta e la buona vena in attacco di Benvenuti e Marcovecchio, la PromoPharma porta a casa meritatamente il set (25/17). Nel terzo parziale Ferrara aumenta i giri del motore sfruttando anche il cambio del palleggiatore (6/9) e i padroni di casa non riescono ad adeguarsi. Il 4 Torri fa sua la ripresa senza troppi problemi (17/25). Nel quarto set la PromoPharma tiene quasi costantemente un vantaggio di due/o più punti. Si alternano lunghe difese e attacchi fulminanti e un livello di gioco sempre molto intenso da ambo le parti. Sul 23/18 i padroni di casa subiscono un parziale di 1 a 4 che potrebbe riaprire il set ma saggiamente il palleggiatore Rondelli si affida a un ispiratissimo Benvenuti che chiude il parziale e spedisce le due squadre al tie-break. Nella frazione finale si cambia sull’8/4 per San Marino che approfitta anche di qualche imprecisione avversaria per portarsi sul 12/6. Sono due attacchi di Kiva a chiudere set e partita sul 15/8.

Tabellino PromoPharma. Benvenuti 21, Carigi 4, Marcovecchio 18, Kiva 12, Bernardi 4, Rondelli 3, Rizzi (L1), Muccioli, Ricci. N.E. Frascio, Bacciocchi (L2), Volpinari. Ace 3. Battute errore 16. Muri punto 4. All. Marco Ricci.

Tabellino 4 Torri Ferrara. Biondi, Ingrosso 14, Reccavallo 14, Tosatto 22, Maretti 10, Marcoionni 4 Soriani (L1), Mezzani 2. N.E. Fregnani, Morelli, Dosi, Poltronieri, Poli (L2). Ace 6. Battute errore 14. Muri punto 11. All. Andrea Fortunati.

Classifica. Begin Volley Collemarino 34, Sabini Castelferretti 34, 4 Torri Ferrara 31, La Nef Osimo 29, Paoloni Macerata 23, Loreto 21, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 16, Potenza Picena 16, PromoPharma 14, Pietro Pezzi Ravenna 14, Querzoli Forlì 13, Lube Civitanova 13, Novavetro San Severino Marche 12.

Prossimo turno. Sab Group Rubicone – PromoPharma. Sabato 24 febbraio, ore 17.30, a San Mauro Pascoli.

Serie D femm. Ke CAr Volley – Titan Services 3 a 0 (25/22 29/27 25/21). Una Titan Services rimaneggiata perde 3 a 0 in quel di Rimini ma esce a testa alta dal parquet. “E’ un 3 a 0 che non ci fa male. – Conferma coach Stefano Sarti a fine partita. – C’eravamo dette che, nonostante le assenze, avremmo dovuto giocare una bella partita e le ragazze l’hanno fatto. Un plauso particolare lo vorrei fare a Camilla Casadei che si sta districando benissimo come palleggiatrice titolare. Abbiamo perso contro la quarta in classifica ma senza sfigurare. Siamo state particolarmente brave in difesa e ricezione, con qualche sbavatura di troppo in battuta e in attacco. Chiaro che aver portato a casa dei punti sarebbe stato meglio ma la prestazione c’è stata e i punti arriveranno”.

Tabellino Titan Services. Pasolini (L1), Ricci 16, Filippi 9, Balducci, Tura 10, Casadei 2, Muccioli 5, Menicucci 3, Rossi, Balducci. N.E. Zanotti, Ugolini, Pedrelli, Grossi (L2), Tiezzi. All. Stefano Sarti.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 41, Fulgur Bagnacavallo 36, Figurella Rimini 36, Ke Car Volley Rimini 28, Alfonsine 20, Unica Volley Riccione 19, Mosaico Ravenna 17, Titan Services 15, Longiano 13, Idea Volley Santarcangelo 12, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno: Titan Services – Sport Village Forlì. Sabato 24 febbraio, ore 19, a Serravalle.

Nella foto: Lorenzo Benvenuti.

San Marino, 18 febbraio 2024.