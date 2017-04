Serravalle, San Marino. “Festa del Castello” per l’OTTAVA DI PASQUA. Il programma

La Giunta di Castello di Serravalle è lieta di comunicare alla Cittadinanza tutta il programma della tradizionale “Festa del Castello” per l’OTTAVA DI PASQUA. Un momento di gioiosa condivisione che vuole sposare oltre alla tradizione, la volontà di creare momenti di aggregazione e spontanea partecipazione, nella certezza che ciò possa tradursi in un nuovo impulso per la vita sociale del nostro Castello.

Le attività principali si svolgeranno nei giorni di sabato 22 e domenica 23 aprile con il seguente programma:

sabato 22 aprile inizio alle ore 17:00 con i Mercatini dell’Artigianato e mostre scambio; dalle ore 18:00 le cooperative del Castello si presentano alla cittadinanza. Dalle ore 18:30 “AperiCena in Musica” con grandi BAND del territorio in Concerto (“AUT AUT”, “WICKED CIRCLE”, “DUOBIOLOGICAL/MINERI”, “THE OUTLAW”) in Piazza Bertoldi. In parallelo, alle ore 21, presso il Teatro Sant’Andrea, potremo assistere alla commedia tragicomica in tre atti: “SEPARAD IN CHESA” con la Compagnia Dialettale “A fam de nost mei” di Rimini (entrata a pagamento). Dalle ore 22 la festa continua con la musica delle migliori compilation del momento.

La giornata di domenica 23 aprile ci vedrà impegnati in una duplice veste: la mattinata dalle ore 10:00 sarà dedicata al “TREBBO POETICO” nella Casa del Castello di Serravalle con il proseguo dalle ore 15 alle ore 17). Dalle ore 16:00 il “CASTELLO DI CORSA”, gara podistica non competitiva (lunga 11,690 Km, corta 2 Km) – Iscrizione dalle ore 16:15 (Contributo di Euro 3,00) – Partenza ore 17:00 e alle 19:00 circa premiazione. Dalle ore 17:00 Mercatini dell’Artigianato e mostra scambio. Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 le cooperative del Castello si presentano alla cittadinanza. Dalle ore 19:00 “AperiCena”, musica con “AnnaElisa’s Band” (contemporanea, Latina, Bossanova, Swing, 50/60/70/80/90 e Folklore Romagnolo) e poi alle ore 21:30 circa Pagnotta offerta dalla Giunta di Castello.

Nelle due giornate saranno allestiti giochi gonfiabili per i più piccoli e stand gastronomici con pesce fritto, patatine e piadina con “IL VELIERO” e la “SAN MARINO STREET FOOD”.

Contiamo sulla vostra numerosa presenza per dare spessore e autorevolezza a questa iniziativa che deve essere un momento da: “VIVERE INSIEME”

Il Capitano di Castello di Serravalle e la Giunta tutta.