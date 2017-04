SMFTC Onlus in udienza dalla Eccellentissima Reggenza per il decennale dell’associazione

I volontari di San Marino for the Children Onlus sono stati ricevuti oggi dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Mimma Zavoli I e Vanessa d’Ambrosio I accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi, in occasione del decimo anniversario della fondazione dell’associazione.

In 10 anni sono innumerevoli i progetti realizzati che portano bandiera biancazzurra: 4 scuole che accolgono e danno un pasto quotidiano a più di 2500 bambini, pozzi, mulini, pannelli solari, case famiglia, case per insegnanti, invio di container con alimenti specifici per l’infanzia o attrezzature per portatori di handicap, sostegno ad orfanotrofi, a un asilo collocato in un carcere, a reparti maternità di ospedali e centri per portatori di disabilità e tanti altri.

Inoltre, sono attualmente più di 130 le famiglie sammarinesi che sostengono a distanza degli orfani garantendo loro mezzi di sussistenza e scolarizzazione.

Oltre agli interventi in Africa, la generosità dei sammarinesi ha inoltre permesso all’associazione di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia del 2012, i bambini a rischio di traffico dopo il tifone nelle Filippine nel 2013, i bimbi che potevano cadere nelle mani dei predatori sessuali dopo il devastante terremoto in Nepal del 2015.

Nel prossimo futuro, il più vicino possibile, i volontari auspicano, nonostante il contesto di crisi economica a livello mondiale e le difficoltà di tipo logistico, di riuscire portare un aiuto fattivo ai profughi siriani, e di realizzare la costruzione di una quinta scuola che dovrebbe accogliere circa 1500 bambini in Malawi.

Il Direttivo e i volontari di San Marino for the Children Onlus ringraziano l’Eccellentissima Reggenza, il Segretario di Stato Renzi, e la cittadinanza tutta, consapevoli che se tanta strada è stata percorsa è grazie al sostegno e l’impegno di tutti, istituzioni e singoli cittadini.

